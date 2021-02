Domper voor ADO: Janmaat nog weken aan de kant

Door Marijn Abbenhuijs



Daarom onderging hij deze week een kijkoperatie en daaruit is gebleken dat Janmaat nog een aantal weken buitenspel zal staan. Het is voor de 34-voudig international een grote tegenvaller. Janmaat was net hersteld van langdurig blessureleed. Een infectie in zijn knie had hem sinds november 2019 aan de kant gehouden, waarna hij aan het begin van dit seizoen zijn contract liet ontbinden bij het Engelse Watford.