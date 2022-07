Dorian van Rijsselberghe in Scheveningen: ‘Ik zal er met kleine oogjes staan’

Voormalig halve finaliste Roland Garros wil in Den Haag uit diep dal klimmen: ‘Het maakte me verdrietig’

Nadia Podoroska (25) stond amper twee jaar geleden nog in de halve finale van Roland Garros, maar door aanhoudend blessureleed heeft de tennisster sindsdien een vrije val op de wereldranglijst gemaakt. Inmiddels is de Argentijnse weer helemaal fit en hoopt ze op het Tennis Point ITF The Hague-toernooi in Den Haag haar comeback een startschot te geven. ,,Ik merk wel dat men het bijzonder vindt dat ik hier ben.”

29 juni