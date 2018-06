Douwe Amels mag eindelijk naar een groot toernooi

Douwe Amels plaatste zich in januari in Leverkusen met een hoogte van 2,26 meter al voor het EK in Berlijn. Dat was de limiet. ,,En ook outdoor heb ik deze barrière dit jaar al een keer geslecht," vertelt de hoogspringer na afloop van het behalen van de nationale outdoortitel in Utrecht.



De Ilion-man zegevierde afgelopen zondag eenvoudig met een hoogte van 2,20 meter. ,,Het verschil met voorgaande jaren is dat ik nu helemaal fit ben. Zowel in 2015 als 2016 moest ik aan mijn enkel geopereerd worden. Het herstel nam in beide gevallen erg veel tijd in beslag. Daardoor kwam ik nooit hoger dan 2,20 meter. Afgelopen jaar werkte ik ook als advocaat."



Amels: ,,Dat bleek echter geen ideale combinatie met topatletiek. Daarom ben ik met die baan gestopt. Noem het maar een soort van laatste kans."



En die heeft de al bijna drie jaar in Duitsland trainende hoogspringer dus gegrepen. ,,Met de verhuizing naar Leverkusen hoopte ik nieuwe impulsen te krijgen. Die heb ik nu dus gekregen."