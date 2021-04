Dramatisch jaar voor handbaltalent Luka Furth: corona, blessure én geen stage met Jong Oranje

De speler van de nationale jeugdploeg zou met zijn academiegenoten naar Frankrijk gaan. Op het laatste moment is die trip geannuleerd. Furth: ,,Afgelopen week zouden we vertrekken naar Montpellier om daar te trainen en twee wedstrijden te spelen. Het ging niet door vanwege de lockdown die daar sinds kort is afgekondigd. Jammer, want het zou een leerzame stage zijn geweest. Het had best gekund wat de veiligheid betreft. Wij zaten met iedereen van de Handbal Academie in de bubbel en alles draaide om handbal. We waren daar niet als toerist.”