Drie rode kaarten en rijen dik publiek: de ‘Slag om Rijswijk’ tussen stelt niet teleur

Dirk Kuyt gaat flink rouleren in ADO-opstelling: Luuk Koopmans en Estoril-huur­ling tegen Excelsior’31

ADO Den Haag speelt vanavond (20.00 uur) in Rijssen, waar in de eerste ronde van de TOTO KNVB-beker een uitduel met derdedivisionist Excelsior’31 wacht. Trainer Dirk Kuyt zal flink gaan rouleren in zijn basisopstelling.

18 oktober