DSO komt in zoektocht naar nieuwe hoofdtrainer uit bij ‘rivaal’ DWO

Eerder dit seizoen was al bekend dat Bert de Best niet verder zou gaan als hoofdtrainer van DSO. De Best gaat zich bij het Zoetermeerse voetbalbolwerk bezig houden met het technische beleid. Zijn opvolger wordt de 56-jarige Dennis Olman, die overkomt van derdeklasser DWO.

Olman speelde in zijn actieve carrière voor onder andere Quick Steps, DUNO en VUC. Als trainer had hij clubs als RVC’33, GDA en FC Boshuizen onder zijn hoede. Bij DWO is de in Zoetermeer woonachtige Olman bezig aan zijn eerste seizoen, maar eerder gaf hij al te kennen zijn contract niet te verlengen omdat hij de ambitie had om hogerop te trainen. Na elf wedstrijden bezet DWO in de derde klasse A de tweede plek. DSO staat derde in ‘1B’.