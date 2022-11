Duel tussen RKDEO en SVC’08 gestaakt na vermeende racistische opmerking: ‘Hij was het helemaal kwijt’

Het begint zaterdagmiddag allemaal na een duel binnen de lijnen tussen Donny Paats (RKDEO) en Sherdinant Michel (SVC’08). Tussen de twee volgt een korte woordenwisseling. Michel loopt vervolgens naar leidsman Ruben de Groot, om aan te geven dat hij racistisch bejegend is. ,,Ik vertelde het niet gehoord te hebben”, aldus De Groot.

Daarna ontstaat er tumult, waarna de scheidsrechter de rode kaart aan Michael Ros, assistent-trainer van SVC’08, toont. De Groot: ,,De bank van SVC’08 haalde, al lopend in het veld, verhaal bij mij en de assistent-trainer gedroeg zich behoorlijk agressief. In mijn ooghoek zag ik dat de bewuste speler van RKDEO (Paats, red.) ook bezoek kreeg. Voor mij reden om een afkoelingsperiode in te lassen.”

Bij SVC’08 is men kwaad, omdat er volgens Michel wel degelijk een racistische leus naar hem is geroepen. ,,Ik liep toen naar de scheidsrechter en zei: heb je gehoord wat hij zei? Vervolgens zei de scheidsrechter: hij heeft dat niet gezegd. Terwijl ik nog niet eens had gezegd wat hij me toeschreeuwde. Heel vreemd, het is echt gebeurd. Dit kan gewoon niet”, aldus Michel.

Quote Ik denk dat het niet goed is wat wij tegen elkaar zeiden, maar er was geen woord racisme bij Donny Paats, speler RKDEO

Paats geeft toe dat er een woordenwisseling was met Michel, maar van racistisch taalgebruik is volgens hem geen sprake. ,,Joh, ik ben opgegroeid met veel gekleurde spelers. Ik denk dat het niet goed is wat wij tegen elkaar zeiden, maar er was geen woord racisme bij”, zegt Paats.

Nadat arbiter De Groot na het inlassen van de ‘afkoelingsperiode’ richting zijn kleedkamer loopt, wordt hij aangesproken en volgt volgens de arbiter ‘een kopstoot van iemand in SVC’08-kleding’. ,,Gelukkig werd ik door mensen van RKDEO snel naar een andere kleedkamer geleid, want ik voelde mij op dat moment niet veilig.”

De scheidsrechter staakt de wedstrijd daarop definitief. En dat terwijl er volgens Frijters helemaal geen kopstoot uitgedeeld is. ,,Dat kan niet eens, want dat ging met al die mensen eromheen niet. Oké, hij is aan zijn arm getrokken. Dat heeft hij zelf nota bene aan ons toegegeven. Maar een speler van ons kreeg ook een duw van de scheidsrechter in kwestie. Gevoelsmatig was hij het helemaal kwijt op dat moment.”

Kwijt of niet, De Groot zegt aangifte van het incident te gaan doen. ,,Ik heb niet de illusie dat de dader bekend zal worden, maar ik vind wel dat er een melding gemaakt moet worden. Verder fluit ik volgende week ‘gewoon’ weer een wedstrijd, want dat is mijn hobby.”

Wie de periodetitel in ‘2E’ pakt, moet de komende weken duidelijk gaan worden. Van SVC’08, FC Skillz en Vitesse Delft, die alle drie nog de periodetitel kunnen pakken, werd dit seizoen al een wedstrijd gestaakt. Het restant van de gestaakte duels moet uitsluitsel gaan geven.

