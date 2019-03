Duidelijk verschil in productiviteit tussen ADO en Heerenveen

ijshockey Hijs Hokij doet er alles aan om landstitel wél naar Den Haag te krijgen

6 maart Hijs Hokij treft Nijmegen Devils vanavond in Tilburg voor de finale van het Nederlands kampioenschap ijshockey. De ploegen speelden begin februari in de bekerfinale in De Uithof ook al tegen elkaar. De Hagenaars gingen toen na overtime met 4-3 ten onder.