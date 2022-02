Duindorp geeft galavoorstelling en HBS in verhitte derby langs TAC’90: lees hier alles over het amateurvoetbal

ZATERDAG

Jack’s League

Rijnsburgse Boys-Scheveningen 0-2 (0-1)

0-1 Mehmet Aldogan, 0-2 Maarten Rieder.

Scheveningen boekte tegen Rijnsburgse Boys, waar Hagenaar Bram Ros in de basis stond, zijn tweede zege op een rij en pakte nu tien punten uit de laatste vier duels. Dat zijn er net zoveel als uit de elf (!) duels daarvoor. Scheveningen-trainer John Blok was na afloop dik tevreden over zijn ploeg. ,,We zijn na de voorsprong geen moment in paniek geraakt en niet achterover gaan leunen. Je ziet dat het vertrouwen met de week groeit.”