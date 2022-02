DWO-speler komt na keiharde tackle goed weg met twee duels schorsing: ‘Hadden er vijf moeten zijn!’

ADO verkoopt Besuijen aan Schotse club Aberdeen

ADO Den Haag heeft Vicente Besuijen verkocht aan Aberdeen. De 20-jarige aanvaller tekent voor 4,5 seizoen bij de huidige nummer zes van Schotland. De Haagse club houdt een bedrag van enkele tonnen over aan de speler die in de zomer van 2020 overkwam vanuit de jeugdopleiding van AS Roma.

24 januari