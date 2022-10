DWO wekenlang zonder tegentreffer, totdat speler in zijn eigen doel schiet: ‘Hij moet bacardi cola trakteren’

RKAVV gaat in vierde divisie onver­stoord verder: ‘Als het niet mooi kan, dan maar lelijk’

Mike ten Kroode (27) begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van RKAVV. Na een kortstondige periode bij ADO Den Haag keerde de doelman in 2013 terug op het oude nest. Met hem én zijn ploeg gaat het op dit moment uitstekend. RKAVV staat bovenaan in de vierde divisie en Ten Kroode werd in zeven duels pas vijfmaal gepasseerd.

16 oktober