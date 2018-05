Doelsaldo

DUNO eindigt het seizoen met duels met VCS en Madestein. Twee ploegen die zaterdag flink verloren. Loosduinen-doelman Pieter Blanken kneep zaterdag tijdens de warming-up eens stevig in zijn arm toen hij de spelers van VCS het veld op zag komen. ,,Zij kwamen met jongens uit de B2 opdraven. Nee, echt leuk vind ik het winnen met 26-1 niet. Daar voetbal je niet voor. Onze trainer Richard Douw heeft er wel op aangedrongen om gas te blijven geven omdat we wisten dat het doelsaldo van belang is."

Zaterdag wacht de 'Peenbuikers' de topper tegen nummer 2 sv Houtwijk, voor wie het de laatste competitiewedstrijd is. ,,Bij winst hebben we alles in eigen hand en kunnen we volgende week tegen Erasmus kampioen worden", besluit Blanken.