Edouard Duplan naar Sparta Rotterdam

Pasquinel te Pas nieuwe, kleurrijke keepers­trai­ner ADO Den Haag Vrouwen

24 juli ADO Den Haag Vrouwen beschikt dit seizoen over een kleurrijke keeperstrainer. Als hartstochtelijke supporter is Pasquinel te Pas in het Cars Jeans Stadion precies op zijn plek. ,,En als het aan mij ligt, ga ik nooit meer weg.''