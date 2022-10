Edwin Grünholz (53) na vier seizoenen weg bij Quick Boys: ‘Merkte dat ik toe was aan iets nieuws’

De 53-jarige Edwin Grünholz, die in 2019 op Sportpark Nieuw Zuid terechtkwam, heeft het bij de Katwijkse club goed naar zijn zin gehad. ,,Vier jaar bij een club schept toch een band. Je werkt jaren met dezelfde mensen, staf en supporters en maakt veel mee. We hebben van de club een stabiele tweededivisionist gemaakt. Aan de andere kant merkte ik de voorbije periode dat ik toe was aan iets nieuws”, zegt Grünholz.

Niet voor niets volgde de Hagenaar de cursus coach betaald voetbal, die hij ruim een maand geleden succesvol afrondde. Grünholz, oud-trainer van onder meer Haaglandia en Westlandia en vorig seizoen nog assistent-trainer bij ADO Den Haag, mag daardoor een betaald voetbalclub onder zijn hoede hebben.

Betaald voetbal

Toch wil de trainer zich richting een volgend avontuur niet blind staren op een uitdaging in het betaalde voetbal, vertelt hij. ,,Ik heb mijn trainersdiploma gehaald omdat ik de grenzen richting het betaalde voetbal wilde weghalen en dat is gelukt. Natuurlijk heb ik ambities richting het betaalde voetbal. Maar ik sluit een mooie tweededivisieclub ook niet uit.”

Voor het zoeken van een nieuwe club heeft Grünholz het komende half jaar in ieder geval de tijd. In de tussentijd wil hij met Quick Boys, waarmee hij op dit moment verrassend op de eerste plaats in de tweede divisie staat, zo hoog mogelijk eindigen.

,,Of wij kampioen kunnen worden? Hopelijk kunnen we lang meedoen. Maar er zijn allerlei clubs die het ook goed doen. Als wij bij de eerste vijf of zes ploegen eindigen dit seizoen, hebben we het prima gedaan.”

