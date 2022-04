Edwin Reijntjes blijft na ‘positieve druk’ algemeen directeur bij ADO: ‘Mentaal al afscheid genomen’

Verrassend is het nieuws gerust te noemen. In een eerder interview met deze krant gaf interim-directeur Edwin Reijntjes uitgesproken aan dat hij hoe dan ook zou stoppen bij ADO Den Haag. ,,Op 1 juli ben ik weg. Ik ben met Ignacio (Beristain, red.) een profiel aan het maken van de nieuwe CEO. Bolt heeft gevraagd of ik wilde blijven, maar dat is geen optie”, zei Reijntjes eerder resoluut. ,,Het verder ontwikkelen van de club was niet mijn opdracht.”