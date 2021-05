Een Haagse kaksport? Nee, dat is hockey voor de Westlander allang niet meer

Met 960 leden is Hockey Vereniging Westland niet de grootste bespeler van sportpark De Hoge Bomen. ,,Maar we zijn wel de leukste hockeyclub van het Westland”, zegt voorzitter Maarten van der Starre. Dat is een hockeyclub in het kassengebied al snel, want in de gemeente is geen concurrentie. ,,Dat maakt onze positie bijzonder. Andere sportclubs zijn bijna allemaal kerngericht. Wij hebben leden uit het hele Westland. Van Hoek van Holland tot Maasdijk en van De Lier tot Monster.”