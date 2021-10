Een hattrick van Verheydt kan ADO dit keer niet helpen

In de laatste fase van het vorige voetbalseizoen publiceerden we in deze krant dagelijks de rubriek ‘Jagen, Jagen’. Toen we daar op 30 mei mee ophielden, was het einde van de overnamesoap rondom ADO Den Haag, waarover die rubriek ging, nog lang niet in zicht. Ik voorspelde dat er in de maanden die volgden nog veel geruzied zou worden. Dat er vast nog wel een overnamedeal zou afketsen. Dat er een nieuwe spits zou worden gepresenteerd en dat een nieuwe eigenaar ergens halverwege de zomer een einde zou maken aan dit verhaal, dat voor de ADO-supporter aanvoelt als een horrorfilm.