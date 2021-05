Een kennistest over de oud-international die elke dag de Scheveningse vuurtoren moet zien

ADO blaakt van het zelfver­trou­wen in aanloop naar kraker tegen Willem II

12 mei De degradatiekraker tussen ADO Den Haag en Willem II is het belangrijkste affiche van morgen, richting de zinderende apotheose in de strijd om lijfsbehoud. De hekkensluiter ontvangt de nummer 15 en het verschil tussen beiden is slechts drie punten. In Den Haag kijken ze er handenwrijvend naar uit. ,,Je kunt de positieve energie bijna aanraken.”