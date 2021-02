Een kletsnatte Cantona stond op badslippers met een handdoek voor de schaamdelen in de deuropening

Hel­las-handballer Caspar heeft autisme: ‘Zware tijd, want ik mis regelmaat doordat handbal wegviel’

3 februari Voor Caspar Hovingh, handbalkeeper bij eredivisieclub Hellas, is deze coronatijd met al zijn beperkingen extra zwaar. Mede door zijn autisme mist hij het verenigingsleven enorm. ,,Regelmaat is voor mij belangrijk en dat is in één keer weggevallen.”