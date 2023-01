Een nieuwe held, een emotioneel eerbetoon en een comeback: drie verhalen achter de bekerwinst van Hijs

Hijs Hokij wint spannende bekerfina­le van eeuwige rivaal Flyers Heerenveen na treffer in overtime

Hijs Hokij is er voor de vijfde keer in geslaagd om de Nederlandse beker te winnen. In de eigen Uithof werd van eeuwige rivaal Flyers Heerenveen gewonnen. Jay de Ruiter scoorde met nog 42 seconden op de klok in overtime 2-1.

22 januari