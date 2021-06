Een UEFA-official vroeg mij eens of ik wel met John Blankenstein een kamer durfde te delen

Animal Farm, de satirische roman van George Orwell, was het favoriete boek dat ik las voor mijn boekententamen Engels. Nog steeds vergelijk ik karakters uit dat boek met mensen of organisaties die macht krijgen of zich die toe-eigenen. Want als er één ding duidelijk is dan is het wel dat je mensen of organisaties pas goed leert kennen als zij de macht in handen hebben.