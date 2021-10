Eén verantwoordelijke voor de chaos? Misschien is die er wel niet

Ik was aan de beurt. Na grote namen als Rob Jansen, John van Ringelenstein, Martin Jol, Edwin Reijntjes en Frans van Steenis kwam ‘The Hague City Firm’ uit bij ‘het journaille’. Of ik een interview wilde geven over ADO aan de populaire supporterssite. Het leek me wel goed om eens puur vanuit mezelf over de situatie te praten. Want in een situatie waarin veel partijen graag naar elkaar wijzen in een zoektocht naar één hoofdverantwoordelijke voor de chaos in Den Haag, is het moeilijk om door alle agenda’s en belangen heen te kijken.