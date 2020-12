Een wedstrijd staat hoog op verlanglijstje van Haagse voetbalwereld: ‘Verenigingsleven zit zó in je systeem’

Phil Altimari, aanvaller van zondag-tweedeklasser HVV: ,,Eindelijk weer eens een competitiewedstrijd. Dat staat bovenaan mijn wensenlijstje, hoor. Of het dan een halve of hele competitie is, maakt me niet uit. Ik voetbal het liefst in het weekeinde, maar als het doordeweeks moet; ook heel graag.”