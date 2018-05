Een zee van glimmend metaal bij sportprijzenwinkel Toeback

Derde divisie HBS speelt zich veilig dankzij zege op Westlandia

27 mei HBS en Westlandia komen elkaar na een korte zomervakantie volgend seizoen opnieuw tegen in de derde divisie van het zondagvoetbal. Voor de tweede keer dit seizoen was HBS de Naaldwijkers de baas. Na de 0-4 zege in het kassengebied had HBS ook in de return op Craeyenhout de langste adem: 4-2.