Eerste Chinese speler op het veld bij ADO

Hoewel Zhang in Europa bij Vitesse, West Bromwich Albion en Werder Bremen niet veel heeft gespeeld, wordt er bij ADO niet aan zijn kwaliteiten getwijfeld. Trainer Fons Groenendijk kende hem al langer en was direct van hem gecharmeerd.



Commercieel is het opstellen van een speler uit het land van de grootaandeelhouder mogelijk interessant, de trainer benadrukt dat voor hem alleen het sportieve geldt. ,,Er zijn aan mij geen eisen gesteld, ik bepaal wie er op het veld staan. Hij moet het verdienen. Het is de bedoeling dat hij het niveau van onze groep omhoog gaat jagen", aldus Groenendijk.