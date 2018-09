Eerste doelpunt Schaken levert HBS geen zege op

Groenen­dijk heeft achterin wat te kiezen bij ADO

29 september Het is nog maar de vraag of de ADO-verdedigers Tom Beugelsdijk en Wilfried Kanon vanavond in de uitwedstrijd tegen Heerenveen weer naast elkaar staan. Beiden misten afgelopen week een wedstrijd. Zowel Nick Kuipers als Shaquille Pinas maakten indruk op trainer Fons Groenendijk.