Eerste optreden Elson Hooi in voorbereiding ADO, Dion Malone valt uit

Wielrennen Austra­liërs bepalen de koers in Monster: Samuel Welsford klopt Raymond Kreder in wielercri­te­ri­um

15 juli Het was gisteren weer 'Australia First' tijdens een Westlands wielercriterium. Na de winst van Amy Cure op 4 juli in Honselersdijk bij de elitevrouwen, was het nu de beurt aan Samuel Welsford. De Australiër schreef de 58ste wielerronde van Monster op zijn naam.