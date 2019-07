Eerste training van Sjaak Polak bij ADO Den Haag Vrouwen: 'Een fantastisch elftal'

,,Ik wil strakke ballen zien. Niet vijf, maar vijftig kilometer per uur. Gaat het mis, is dat niet erg. We hebben ballen zat." De stem van Sjaak Polak, die bij ADO de jeugdopleiding doorliep en een seizoen in de hoofdmacht speelde, klinkt luid en duidelijk door het stadion. En zoals vanouds is de bal nooit ver weg bij een oefening. Ook niet bij zijn eerste klus in het vrouwenvoetbal als hoofdtrainer van ADO Den Haag.