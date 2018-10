Eik Korte (ex-ADO): Ik steun altijd het team van mijn zoon

Wat verwacht je dit weekeinde van ADO?

Eki Korte: ,,Ik weet niet of het tegen NAC een mooie wedstrijd wordt, het zal wel een voetbalgevecht worden."

Hoe volg je ADO?

,,Op de voet, als het even kan dan zit ik in het stadion. Als ADO en NAC tegelijkertijd spelen, ga ik bij mijn zoon Giovanni kijken. Toch houdt ADO altijd een plek in mijn hart. Dit seizoen ben ik drie keer geweest. Ze doen het best wel goed. Al lijkt het nu misschien even iets minder te gaan, ik heb er alle vertrouwen in dat Fons Groenendijk het net als vorig jaar weer voor elkaar krijgt."

Welke ADO-speler maakt op jou de meeste indruk?

,,Lex Immers. Hij is altijd heel belangrijk, ondanks dat hij niet veel scoort. In vergelijking met vroeger heeft Lex ook een meer controlerende rol. Dat doet hij prima. Hij wordt wat ouder, maar is nog superfit en kan het elftal dragen."

Op welke plek eindigt ADO?

,,Onderin het linkerrijtje, NAC een plekje hoger. Zaterdag ben ik ook iets meer voor NAC, als vader steun ik altijd het team van mijn zoon."

Giovanni was er een paar maanden uit vanwege een blessure, maar maakte onlangs zijn rentree. Kan hij aan de wedstrijd beginnen?