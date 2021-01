Eindelijk erkenning voor Tineke Dijkshoorn voor het winnen van de Elfstedentocht van 1986: ‘Dit is het allermooiste’

,,Wacht even hoor, ik bel je zo terug”, zegt Dijkshoorn terwijl ze haar huistelefoon op de hoorn legt en haar mobiele telefoon weer oppakt. Vanaf het moment dat ze tóch nog in het zonnetje werd gezet voor haar winst in de ‘Tocht der tochten’ in 1986, is het een gekkenhuis. Dijkshoorn: ,,Het is ongelofelijk. Ik heb zo verschrikkelijk veel berichten en belletjes gekregen, dat is gewoon niet bij te houden. Het is net alsof ik ‘m gister heb gereden. Maar het is echt heel mooi, ik had hier allang geen rekening meer mee gehouden.”