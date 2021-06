Eindelijk weer een échte wedstrijd: ‘Ouderwetse opwinding en voetbalvlinders in de buik’

Ooit had je in het Haagse voetbal onder andere Oranjeplein, ORNAS, JAC en Nationale -Nederlanden, dat in het oranje speelden. Vandaag de dag houdt alleen de ambitieuze zaterdag-vierdeklasser SV Houtwijk die eer nog hoog. In EK-tijd kan het niet toepasselijker dat juist hun de eer toeviel om zaterdag als eerste na een lange tijd weer een oefenwedstrijd te spelen. Net zoals het helemaal niet zo gek was om ze speciaal voor dit duel dan ook tot ‘Het Haagse Oranje’ om te dopen. De bezoekers Naaldwijk speelden helemaal in het wit. Mooier kon een contrast niet zijn.