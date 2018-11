El Khayati blijft beducht ondanks eerste ADO-doelpunt uit hoekschop

Het was al weken een thema bij ADO, het gevaar uit hoekschoppen. Of beter nog, juist het gebrek daaraan. Net als het Haags Kwartiertje, ook al zo'n berucht wapen dat de groen-gelen al een tijdje niet meer hadden gebruikt. Op een kille novemberavond in Zwolle kwam daar plots verandering in toen Nick Kuipers in de slotfase uit een korte corner van Nasser El Khayati de winnende maakte.