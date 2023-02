Elano Yegen (20) alsnog transfervrij weg bij ADO: ‘Ben blij dat ik nooit heb opgegeven’

Zonder fratsen en met codewoord heeft Dick Advocaat het geloof bij ADO terugge­bracht: ‘Hij kan je raken’

Hoewel ADO Den Haag tegen Jong FC Utrecht (1-1) naliet te winnen, bleef de Haagse ploeg voor de vijfde keer op een rij ongeslagen. Het is niet in de laatste plaats te danken aan Dick Advocaat, die in zijn eerste twee maanden bij ADO zijn stempel op de club heeft gedrukt. ,,Zonder een woord te zeggen maakt hij hier al een verschil.”

23 januari