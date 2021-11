Elia maakt rentree bij ADO: ‘Waar of tegen wie ik speel boeit me niet zo veel, ik ben terug in mijn home town’

KNVB Beker ADO pas in ‘Haags Kwartier­tje’ langs amateurs van Sparta Nijkerk

De gedachten van veel ADO Den Haag-fans zullen zijn teruggegaan naar Genemuiden-uit in 2015. Toen werd ADO door een amateurclub uit het bekertoernooi geknikkerd. Tegen derdedivisionist Sparta Nijkerk kwam het zo ver niet. Door twee goals in het ‘Haags Kwartiertje’ overleeft de ploeg van Ruud Brood een charmant bekeravondje in Nijkerk: 0-2.

27 oktober