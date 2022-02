Elia scheurt enkelbanden; ADO moet aanvaller drie tot vier maanden missen

ADO Den Haag kan voor een lange tijd niet meer beschikken over Eljero Elia. De aanvaller raakte tegen De Graafschap geblesseerd aan zijn enkel. Uit onderzoek is gebleken dat zijn enkelbanden volledig gescheurd zijn en hij geopereerd moet worden.

Eljero Elia viel afgelopen zondag vroeg in het duel met De Graafschap uit met een enkelblessure. Daarvan dacht ADO Den Haag aanvankelijk dat het mee zou vallen. ,,Na onderzoek is gebleken dat het in ieder geval geen enkelbreuk is”, communiceerde de club via de officiële kanalen om daarbij aan te geven dat de aanvaller waarschijnlijk enkele weken buitenspel zou staan. ,,Of er letsel is aan de banden wordt later onderzocht.”

Dat onderzoek wijst echter uit dat ADO Elia veel langer niet kan gebruiken. Zijn enkelbanden zijn afgescheurd, waardoor de 30-voudig Oranje-international geopereerd moet worden. De verwachting is dat zijn herstel drie tot vier maanden in beslag neemt. En daarmee verliest de huidige nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie opnieuw een ervaren speler voor een lange tijd.

Transfermarkt

Want op de laatste dag van de transfermarkt kwam keeper Alessandro Damen naar Den Haag. Dat de komst van een ervaren doelman prioriteit had, komt doordat de blessure van Luuk Koopmans ook zwaar is. De rechterschouder van Koopmans schoot uit de kom bij een redding tijdens de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zelf gaf hij kort na dat duel aan dat hij vreesde dat zijn blessure even erg is als die hij eerder in zijn carrière aan zijn linkerschouder had. Die hield hem toentertijd een halfjaar uit de roulatie.

Quote Ik denk dat het wel een tijdje duurt voordat Greg weer terug is Ruud Brood, trainer ADO

Daarnaast viel er nog een geroutineerde speler uit tijdens de laatste wedstrijd van ADO. Gregor Breinburg kreeg tegen De Graafschap weer last van dezelfde kwetsuur die hem eerder dit seizoen al twee keer aan de kant hield. ,,We hadden geen enkele indicatie dat dit weer zou gebeuren”, zei Brood daar al over. ,,Dat baart me zorgen. Ik denk dat het wel een tijdje duurt voordat Greg weer terug is.”

Zonder Elia, Koopmans en Breinburg staat ADO dus voor een lastige periode. Met een flink uitgedunde selectie moet de Haagse ploeg op jacht naar de top-2 van de Keuken Kampioen Divisie.

