Elson Hooi ook in definitieve selectie Curaçao

Hoewel Hooi de laatste tijd in de eredivisie weinig speelt, is de in Willemstad geboren aanvaller een zekerheidje in de nationale ploeg. Op zaterdag 23 maart speelt Curaçao het laatste voorrondeduel in de Nations League van Noord- en Midden-Amerika. Voor Curaçao gloort deelname aan de Gold Cup en ligt tevens een plek in de Amerikaanse elitegroep van de Nations League in het verschiet.