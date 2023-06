Emotioneel afscheid Donny Slot bij SV Den Hoorn: ‘Dat mijn zieke vader erbij was is het meest dankbare’

Tessa ter Sluis had mentale problemen en trok aan de bel: ‘Hulp zoeken is niet zwak, erover praten lucht op’

Tessa ter Sluis (28) was het plezier in het squashen op professioneel niveau helemaal kwijtgeraakt, maar mede dankzij de hulp van een mental coach heeft de Haagse zichzelf hervonden. Met problemen wegstoppen kom je er volgens Ter Sluis niet. ,,Hulp zoeken is niet zwak.”