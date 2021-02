Ene afscheid is het andere niet na definitief stopzetten amateurvoetbal: 'Ik merk wel dat het flink binnenkomt'

Enquête Zorgen bij amateur­voet­bal­clubs, maar omvallen? Nee! Al zijn er bij Schevenin­gen twijfels over de toekomst

20 februari Het amateurvoetbal ligt al sinds oktober stil en na onderzoek van deze krant blijkt dat de situatie voor veel clubs zorgelijk is. Uit een enquête onder alle 85 verenigingen komt naar voren dat de stilte voor de meerderheid niet veel langer moet duren. Zo zijn er bij hoogst spelende club Scheveningen twijfels of zij in de toekomst in de tweede divisie kunnen blijven.