Erik Falkenburg pakt zijn moment: ‘Mijn mooiste avond tot nu toe’

Tweede klasse TAC’90 moet gepland kampioens­feest afblazen

12:08 Een gemiste penalty, een rode kaart, veel (mooie) goals en vooral heel goed voetbal. Er gebeurde genoeg bij de kraker tussen TAC’90 en Laakkwartier dat eindigde in 3-3. Net als in het vorige treffen (uitslag 3-5) was de wedstrijd ook zondag weer pure reclame voor het Haagse amateurvoetbal.