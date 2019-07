Esther Dankwah: 'Mijn lichaam zegt dat het tijd is'

,,Dat zou ook niet goed zijn geweest als dat wel gebeurde. Het is aan de jongere generatie, mijn tijd is geweest. Ik was al verbaasd dat ik de halve finale haalde, want in de serie ging het niet zo goed’’, relativeert Dankwah.

De 37-jarige geboren Ghanese vond haar laatste NK wel heel speciaal. ,,Al die mensen die voor me juichten, dat gaf me veel steun. Toen ik 's ochtends opstond had ik wel last van mijn maag. Mijn laatste NK en dan toch nog zenuwachtig! In de serie voor me, maakte iemand een valse start. Ik dacht: 'Oh nee, geen valse start straks'. Op die manier wilde ik geen afscheid nemen."

Dankwah zegt dat ze al voelde dat het einde van haar carrière naderde. ,,Ik heb zoveel belangrijke internationale wedstrijden gelopen, dat ik me niet helemaal meer kan opladen. De echte motivatie is nu iets minder. Plus dat ik merk dat mijn lichaam zegt dat het tijd wordt om met pensioen te gaan."