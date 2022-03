Eugène is bijna 80 en staat nog twee keer per weekend op een voetbalveld: ‘Zonder plezier heeft het geen zin’

Bart Vin­kesteijn werkt in Ronald McDonald Huis: ‘Als dit je niets doet, ben je van andere planeet’

Bart Vinkesteijn (35) is een gewaardeerd handballer in het eerste team van eredivisieclub EHC. Maar meer nog wordt hij geroemd om zijn werkzaamheden in het Ronald McDonald Huis Emma in Amsterdam én de acties die hij jaarlijks (bij zijn club) organiseert om geld in te zamelen. ,,Die verhalen over zieke kinderen wennen nooit.”

17 maart