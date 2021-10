Evan Rottier zoekt ook na zijn doelpunt bij ADO naar ideale positie: ‘Hoor vaak dat ik een valse spits ben’

IJzersterk Hijs wil herhaling triple 2018: ‘In ieder geval alle finales halen’

9 oktober Hijs Hokij heeft dit seizoen de ploeg om de ‘triple’ van 2018 te evenaren. Althans op papier, want nu moet het seizoen nog uitwijzen of de Haagse ijshockeyers opnieuw alle prijzen winnen. De start in de derby tegen Zoetermeer Panters was alvast goed: 10-3.