Even geen knuffel meer bij ADO Den Haag Vrouwen: ‘We spelen alsof het de laatste wedstrijd is’

Del Fabro klaar voor duel met PSV: ‘Ik weet alles van hun spitsen’

19:01 Als ADO Den Haag het zondag in de eredivisie opneemt tegen PSV, doet het dat met de Italiaanse verdediger Dario Del Fabro in de basis. De Juventus-huurling vervangt de geblesseerde Peet Bijen, die in het bekerduel met Sparta na een kwartier uitviel.