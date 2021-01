Familia-Castillo extra gemotiveerd tegen AZ: ‘Ik heb vorige week nog met die jongens getraind’

De Alkmaarders huurden hem in de eerste seizoenshelft.Verder dan een heel korte invalbeurt, de dag na kerst, kwam hij niet. Maar voor ADO speelde hij na één training met de spelersgroep al meteen een hele wedstrijd. ,,Het is beter om er gelijk met een klap in te komen dan rustig te worden gebracht”, zegt hij. Het zorgt ervoor dat hij ook helemaal klaar is voor het duel met zijn vorige team. ,,Ik heb super veel zin in het duel met AZ en ben extra gebrand om een goed resultaat neer te zetten. Ik heb vorige week nog met die jongens getraind.”

Familia-Castillo, die meestal als linksback speelt, maar in zijn eerste wedstrijd voor ADO op het middenveld werd neergezet, denkt dat zijn nieuwe ploeg kans maakt tegen zijn vorige. ,,Ik vind dat wij best veel vaardige spelers hebben. En ook een aantal spelers dat fysiek sterk is of snel. Als we dat combineren met een plan op het veld, maken we een goede kans. We moeten ons niet te veel bezig houden met AZ, maar doen waar wij goed in zijn.”