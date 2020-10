Fans Maasdijk kunnen bioscoopplannen opbergen: ‘Komen heeft geen zin’

In de categorie lumineuze ideeën scoort VV Maasdijk hoog. De supportersvereniging van de Westlandse vierdeklasser dacht slim te zijn. Naast het veld van tegenstander Blijdorp in Rotterdam ligt een groot parkeerterrein. Vandaar is perfect zicht op de wedstrijd én buiten het sportpark waar niemand mag komen. Kijken vanuit de auto, zoals bij een drive-in-bioscoop.

Wat steun kunnen de Maasdijkers wel gebruiken, want na twee duels hebben ze nog geen punt. ‘Uiteraard is het leuk voor onze jongens als je gaat claxonneren bij een doelpunt van Maasdijk’, staat er in het schrijven dat naar de supporters is gestuurd. Waarschijnlijk zou iedere supporter met een defecte claxon kunnen afreizen, want de ploeg van trainer Richard Kraaijenbosch scoorde pas één keer.

Niet de bedoeling

Maar de toeters kunnen worden opgeborgen, want het feest gaat niet door. In Rotterdam waren ze niet blij. ,,Een leuk initiatief, maar dit is niet de bedoeling”, zegt Blijdorp-wedstrijdsecretaris Kenza de Looff. ,,Wij laten geen supporter toe op ons parkeerterrein, dat doen we van de twee andere wedstrijden ook niet. Het bestuur zal bij de oprit staan om te controleren. En dat geldt ook voor het ernaast gelegen CBR-terrein waarop ze doelen. Ook dat is afgesloten en heeft beveiliging. Komen heeft dus geen zin.”

Quote Dit is het initiatief van een iets te enthousias­te supporter Jeannette Vreugdenhil, Secretaris VV Maasdijk

Blijdorp was niet door Maasdijk geïnformeerd, maar inmiddels hebben de Rotterdammers de Westlanders op de hoogte gesteld. ,,Het gaat dan ook niet om een actie van het bestuur”, zegt secretaris Jeannette Vreugdenhil van Maasdijk. ,,Dit is het initiatief van een iets te enthousiaste supporter, die graag zijn club wil zien spelen.”

