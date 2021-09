Fans onthalen Roy Makaay bij oprichting Nederlandse fanclub Deportivo: ‘Een belangrijk deel van mijn leven’

Om te zeggen dat Manel Méndez rond zes uur ’s avonds in de kantine van SV Die Haghe op Sportpark Ockenburgh een opgewonden indruk maakt; ja. En hij schaamt zich er niet voor: ,,Ik woon sinds zeven jaar in Den Haag, maar kom uit A Coruña en Deportivo is al mijn hele leven mijn club. Het was al een mooi moment dat we vorig jaar officiële toestemming van Deportivo kregen om in Holland een peña, een fanclub, op te richten. Op 15 juli dit jaar stuurde ik Roy Makaay een berichtje via Instagram….” En? Manel haalt zijn telefoon tevoorschijn en laat het antwoord van de voormalige spits zien. Wat dacht hij toen hij dat las? ,,Ik was de gelukkigste man ter wereld.”