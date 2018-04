FC ’s-Gravenzande voelt zich tekortgedaan door arbitrage

Yuri Westhoff, Sander Koeleman en Ruben de Groot kregen de gele kaart van scheidsrechter Roel de Cock. Het heeft voor het trio geen consequenties voor de volgende wedstrijd, zaterdag thuis op het Juliana Sportpark tegen SV Nootdorp, een duel uit de wedstrijdenreeks voor de tweede periode. Hoek neemt de leiding over van FC ’s-Gravenzande in de derde periode met twee punten voorsprong. FC ’s-Gravenzande heeft een wedstrijd minder gespeeld.



Patrick Triep bood FC ’s-Gravenzande kort voor het rustsignaal uitzicht op een beter resultaat door de bal op aangeven van aanvoerder Roy Vermolen vanaf de zijkant van het veld in de uiterste hoek te mikken. Zo kwamen de Westlanders terug tot 2-1 en klaarden de gezichten op. De ploeg van Richard Elzinga had in de eerste helft de handen vol om spits Daniel Akindayini in bedwang te houden. Hij was in de openingsfase tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer, maar toen bleef succes nog uit.