FC Skillz is zichtbaar op het veld én in de maatschappij: ‘Over vijf jaar moet hele stad van ons houden’

De voetbalwe­reld ligt aan de voeten van piepjonge trainer Oussama (26): ‘Hij behoort al tot de top’

In zijn eerste jaar als hoofdtrainer werd Oussama Bekkaoui (26) met FC Skillz direct kampioen van de derde klasse. Wat is de werkwijze van de piepjonge oefenmeester en hoe onderscheidt hij ten opzichte van anderen in het vak? ,,Ik heb veel trainers gehad en Oussama behoort tot de top.”

16 oktober