Feest bij SV Nootdorp na handhaving in hoofdklasse

SV Nootdorp speelt ook komend seizoen in de hoofdklasse. Door een 3-1 overwinning op het reeds veilige Smitshoek is de ploeg van Dick Boereboom definitief veilig.

Nootdorp had zaterdagmiddag maar één doelstelling en dat was winnen. Bij verlies of een gelijkspel waren de geel-zwarten afhankelijk van de concurrentie. Zover kwam het niet voor de formatie van Dick Boereboom. Door een verdiende 3-1 overwinning op Smitshoek zijn de Nootdorpers definitief veilig.

Dat er veel spanning op het duel stond werd in het eerste half uur duidelijk. De thuisclub kwam niet tot één fatsoenlijke aanval. Smitshoek was in die fase zelfs de betere ploeg.

Marcley Manuela kantelde op geheel eigen wijze het duel. Door doelpunten in de 33-ste en 35-ste minuut schoot hij Nootdorp in een zetel. Vooral het tweede doelpunt van de naar Noordwijk vertrekkende aanvaller was van ongekende schoonheid. Op volle snelheid lobte hij de bal over de graaiende Smitshoek doelman. Na rust schoot hij het duel met zijn derde treffer definitief op slot. Smitshoek scoorde in de slotfase nog wel tegen, maar dat was puur voor de statistieken.