Feministe in de spits: ADO-speelster Taylor Ziemer strijdt voor gelijkheid

Taylor Ziemer heeft een duidelijke mening. En dan vooral over de ongelijkheid tussen man en vrouw. Ook bij haar voetbalclub treft ze daarvan voorbeelden. ,,ADO Den Haag heeft weliswaar in het museum een vitrine over vrouwenvoetbal, maar als je in het stadion komt, zie je allemaal foto's van voetballers. Van huidige of oud-spelers. Maar er is niet één foto van de voetbalsters van ADO Den Haag op de plekken waar de fans komen. Zo zorg je toch niet voor meer belangstelling en gelijkheid? Dat soort zaken houdt me bezig.”



De constatering past binnen haar studie aan de universiteit van Virginia waar ze een major in women, gender & sexuality deed. Een onderdeel van de studie is het verschil tussen mannen en vrouwen. ,,Ik ben een feministe en daar ben ik trots op. Iedereen zou dat moeten zijn, want het is nodig.”



De verschillen ziet ze in de hele maatschappij en zeker ook in het voetbal terug. Waar vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten razend populair is, moet Nederland nog een aantal stappen maken. ,,Ik had gedacht dat er weinig verschil tussen de Verenigde Staten en West-Europa zou zijn. In het universiteitsteam speelde ik voor meer toeschouwers, daar vinden ze het cool als je als vrouw voetbalt. De belangstelling is hier duidelijk minder."